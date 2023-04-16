«Локомотив» снова громит «Оренбург» - Глушенков не забил пенальти, Камано отличился с игры

«Оренбург» и «Локомотив» забили четыре мяча на двоих в первом тайме матча 23-го тура Премьер-лиги и не думали останавливаться после перерыва. Гости быстро заработали пенальти, и Максим Глушенков с точки поразил левый угол ворот противника, вот только рефери попросил перебить. Автор дубля снова бил в тот же угол, но попал в штангу. А в следующей атаке уже был гол. Франсуа Камано остался без опеки у линии вратарской и пробил между ног голкипера «Оренбурга», счет стал 4:1 в пользу команды Михаила Галактионова.

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