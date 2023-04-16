Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от первого тайма матча 23-го тура РПЛ «Оренбург» - «Локомотив».

«Мы первый тайм видели, и все подходы, которые делал «Локомотив», забил: 3 удара – 3 гола. А «Оренбург», который подошёл к воротам «Локо» раз 10 и ударил 8 раз, забил 1 гол. Причём шикарный штрафной. Здесь, как говорится не забиваешь ты, забивают тебе», — сказал Мостовой.

После первого тайма счёт в матче «Оренбург» - «Локомотив» - 1:3. За московский клуб забивал Наир Тикнизян, а дубль на счету Максима Глушенкова. Мяч за «Оренбург» забил Дмитрий Воробьёв.