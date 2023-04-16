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Александр Мостовой – о первом тайме «Оренбург» - «Локомотив»: «Не забиваешь ты, забивают тебе» эксклюзив

16 Апреля 2023 • 15:12 Комментировать
Оренбург
1:4
Локомотив Москва
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от первого тайма матча 23-го тура РПЛ «Оренбург» - «Локомотив».  

«Мы первый тайм видели, и все подходы, которые делал «Локомотив», забил: 3 удара – 3 гола. А «Оренбург», который подошёл к воротам «Локо» раз 10 и ударил 8 раз, забил 1 гол. Причём шикарный штрафной. Здесь, как говорится не забиваешь ты, забивают тебе», — сказал Мостовой.

После первого тайма счёт в матче «Оренбург» - «Локомотив» - 1:3. За московский клуб забивал Наир Тикнизян, а дубль на счету Максима Глушенкова. Мяч за «Оренбург» забил Дмитрий Воробьёв.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Мостовой Оренбург РПЛ
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