«Оренбург» забил два мяча подряд в ворота «Локомотива», судьи засчитали один

Подошёл к концу первый тайм матча 23-го тура Премьер-лиги, в котором «Оренбург» принимает «Локомотив». После трети поединка гости вели с запасом в три гола после дубля Максима Глушенкова и рикошета после удара Наира Тикнизяна. Соперник оживился на последних секундах тайма. Дмитрий Воробьёв пробивал по воротам, и Джимми Марин подкорректировал полёт мяча, но судьи отменили этот гол. Тут же Воробьёв со штрафного вколотил мяч точно в девятку, и этот чудо-мяч, конечно, был засчитан.

1:3 перед вторым таймом, и интрига еще не умерла. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.