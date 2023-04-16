Названа причина отсутствия Пиняева в заявке «Локомотива» на матч с «Оренбургом»

Стало известно, почему нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев не принимает участие в матче 23-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

«Пиняева не взяли (в Оренбург). Он приболел. Оказался вне обоймы из‑за недомогания», — заявил комментатор Артём Шмельков «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу столичного клуба.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет три ассиста.

В эти минуты продолжается встреча между «Оренбургом» и «Локомотивом». За всеми событиями игры можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.