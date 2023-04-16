Как «Локомотив» забивал «Оренбургу» - видео

За первые полчаса матча в «Оренбургом» в 23-м туре Премьер-лиги «Локомотив» обеспечил себе задел в три гола. Максим Глушенков забивал и от линии вратарской, подставив ногу под прострел Франсуа Камано, и из-за пределов штрафной в левую девятку. Еще раз мяч побывал в сетке ворот «Оренбурга» после стремительной атаки гостей по центру и удара Наира Тикнизяна, которому рикошет позволить поймать врасплох голкипера соперника.

Видео всех голевых атак - вашему вниманию. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.