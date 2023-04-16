«Оренбург» рискует впервые с июля проиграть в РПЛ дома – получили трёшку от «Локомотива» за полчаса

Воскресную программу 23-го тура чемпионата России открывает матч между «Оренбургом» и «Локомотивом». Московская команда смогла организовать три гола за стартовые полчаса поединка – Максим Глушенков оформил дубль, а ещё один мяч записал на свой счёт Наир Тикнизян.

«Оренбург» рискует проиграть домашний матч Премьер-лиги впервые с 16 июля. Тогда «горожане» в родных стенах уступили «Крыльям Советов» со счётом 2:4. С тех пор оренбуржцы выдали серию из 10 игр чемпионата дома без поражений (8 побед и 2 ничьи).

Следить за матчем между «Оренбургом» и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции.