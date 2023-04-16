В «Динамо» рассказали о состоянии Лаксальта

Павел Пивоваров, занимающий должность генерального директора московского «Динамо», высказался о состоянии защитника Диего Лаксальта.

Напомним, что 30-летний Лаксальт в конце зимы получил травму колена. С тех пор уругваец восстановления.

«[Лаксальт] заканчивает восстановление. Я думаю, что в ближайшее время появится на поле. Возможно, в следующем матче сможет принять участие, очень надеемся на это», - сказал Пивоваров, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что в субботу «Динамо» добилось волевой победы над «Пари НН» с результатом 3:1. На текущий момент «бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.