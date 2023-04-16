«Локомотив» уже громит «Оренбург» в середине первого тайма

Первый тайм матча 23-го тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Локомотивом» получается успешным для гостей. На 11-й минуте Максим Глушенков замкнул прострел вдоль ворот от Франсуа Камано. На 26-й минуте еще одна атака гостевой команды стала результативной. Наир Тикнизян взял игру на себя, долго финтил у радиуса штрафной и пробил низом. Неприятный для соперника рикошет привел ко второму голу. Голкипер был пойман на противоходе и не смог остановить медленно катящийся в ворота мяч. На 30-й минуте Глушенков оформил дубль, направив мяч в девятку.

«Локомотив» ведет со счетом 3:0. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.