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«Локомотив» уже громит «Оренбург» в середине первого тайма

16 Апреля 2023 • 14:32 Комментировать
Оренбург
1:4
Локомотив Москва
окончен

Первый тайм матча 23-го тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Локомотивом» получается успешным для гостей. На 11-й минуте Максим Глушенков замкнул прострел вдоль ворот от Франсуа Камано.  На 26-й минуте еще одна атака гостевой команды стала результативной. Наир Тикнизян взял игру на себя, долго финтил у радиуса штрафной и пробил низом. Неприятный для соперника рикошет привел ко второму голу. Голкипер был пойман на противоходе и не смог остановить медленно катящийся в ворота мяч. На 30-й минуте Глушенков оформил дубль, направив мяч в девятку.

«Локомотив» ведет со счетом 3:0. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Локомотив Москва Оренбург
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