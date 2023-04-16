«Локомотив» забил «Оренбургу» уже на 11-й минуте

«Оренбург» и «Локомотив» открывают воскресную часть матчей 23-го тура Премьер-лиги. Уже на 11-й минуте столичные футболисты вышли вперед. Атака гостей была прервана защитником в отчаянном подкате, на левом краю штрафной Франсуа Камано был первым на подборе, мгновенный прострел к линии вратарской, и неприкрытый Максим Глушенков в касание переправил мяч в сетку ворот «Оренбурга» - 1:0.

«Локомотив» закрепляется на 10-м месте в таблицы, соперник остается восьмым.

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