Галактионов: «Приехали побеждать и показывать хорошую игру»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Считается, что «Оренбург» дома выступает здорово. Что сегодня противопоставит «Локомотив» южноуральцам?

- Мы отталкиваемся, естественно, и от команды соперника, но и от своей игры. У нас была положительная динамика. И, несмотря на неудачный матч с «Зенитом», качество, которое мы демонстрировали, его необходимо еще улучшить. Сегодня, естественно, перед командой стоит задача двигаться поступательно и делать шаг вперед в своем развитии. Вот на этом акцентируем внимание, поэтому мы приехали побеждать, естественно, показывать хорошую игру и, самое главное, порадовать наших болельщиков.