Личка: «Локомотив» будет играть активнее вперед, обладая хорошими нападающими»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- Сегодня отсутствует Мансилья в составе «Оренбурга». Насколько серьезная это потеря для команды?

- Я скажу просто, как всегда говорю. У нас 23 человека, которые могут выходить в стартовом составе. У Брайана хорошая форма, он играл неплохо, у него все хорошо получалось, но сегодня выходят другие игроки. У нас там Дима Воробьёв, Джимми Марин, Обухов, которые показали свои качества. Юрий Ковалёв, который сыграл хорошие матчи, сегодня остался только в запасе, поэтому я уверен, что да, хорошо, забивал голы и помогал, но сейчас время выходить следующим игрокам и показывать свои качества.

- Что ждем от «Локомотива» сегодня?

- «Локомотив» идет на хорошей волне, выиграл четыре матча подряд. Сюда приезжает совсем с другим настроением, чем в прошлом сезоне, где ему было тяжело. Я думаю, соперник будет играть активнее вперед, обладая хорошими нападающими. Там Дзюба впереди, Пиняев, могут выходить Камано и Миранчук, качественные игроки. Но с другой стороны у нас как бы середина поля отличная, мы там можем переиграть соперника. Но это надо показать на поле.