Егорычев сообщил, что общался с руководством «Урала» о продлении контракта

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.

«Мой контракт рассчитан до конца сезона. Посмотрим, что будет дальше. Я уже общался с руководством «Урала», но это дела клуба и мои, поэтому не могу рассказать подробности», — приводит слова Егорычева «Матч ТВ».

30-летний хавбек выступает за екатеринбургский клуб с 2018 года. В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Егорычева в 800 тысяч евро.