Изидор включён в заявку «Локомотива» впервые с ноября 2022 года

Легионер московского «Локомотива» Вильсон Изидор попал в заявочный лист команды на матч впервые с ноября прошлого года. 22-летний французский футболист начнет матч против «Оренбурга» на скамейке запасных.

Напомним, что Изидор долгое время находился в лазарете «железнодорожников» из-за травмы колена. В зимнее трансферное окно нападающий мог перейти в «Лион», однако сделка сорвалась из-за неудачного медосмотра.

В нынешнем сезоне Вильсон принял участие в 17 поединках за московскую команду, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.

Матч «Оренбург» - «Локомотив» начнется в 14:00 мск.