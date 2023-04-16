«Ростов» - «Зенит»: Бубнов назвал победителя матча

В центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на выезде сыграет против «Ростова». Об этом поединке высказался ветеран сборной СССР и столичного «Спартака» Александр Бубнов.

«1:2. «Ростов» тяжело назвать конкурентом «Зенита». В целом, это разные по классу команды. Думаю, «Зенит» будет предельно мотивирован, чтобы поскорее снять вопросы о чемпионстве», - цитирует Александра Sportbox.ru.

Матч «Ростова» против «Зенита» состоится сегодня, 16 апреля. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.