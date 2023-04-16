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Бубнов дал точный прогноз на матч «Оренбурга» против «Локомотива»

16 Апреля 2023 • 13:16 Комментировать (1)

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а сейчас футбольный аналитик Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между «Оренбургом» и «Локомотивом» в 23-м туре Премьер-лиги.

«1:1. Уверен, и те, и другие расстроены результатами прошлого тура. «Оренбург» будет играть на победу, но и у «Локо» сейчас солидный потенциал в атаке. Думаю, команды разойдутся миром», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Оренбурга» против «Локомотива» состоится на стадионе «Газовик» сегодня, 16 апреля. Начало поединка запланировано в 14:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Бубнов Оренбург
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Комментарии (1)
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ингерман
16 Апреля 2023 в 13:21
ай бубен ты ашипься.. судейка будеть ангажирован за лохов.. кхе-кхе..
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