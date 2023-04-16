Хусаинов: «После встречи с Каманцевым судьи ошибаются в пользу «Спартака»

Экс-рефери ФИФА Сергей Хусаинов считает, что московский «Спартак» создал почву для разговоров после встречи с главой судейского корпуса Павлом Каманцевым.
«Спартак» встретился с Каманцевым. После этого арбитры совершают ошибки в пользу «красно-белых». Совпадение? Может быть. Доказать ничего невозможно, но что подумают люди?» - приводятся слова Хусаинова на страницах «Спорт-Экспресса».
В последнем матче чемпионата России «Спартак» встречался с «Торпедо» и отпраздновал победу со счетом 2:1. После 23 туров чемпионата страны подопечные Гильермо Абаскаля набрали 45 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.
"В третьем случае следовало удалить защитника «Торпедо» Самсонова. Очень грубый фол с его стороны на Бальде." СЭ 16.04.2023
А почему ни слова о левейшем пенальти в ворота Урала, пробитым армейцами?
Бан пользователя