«Зенит» и ЦСКА нацелились на игрока из Европы

Защитник Адбулкерим Бардакчи, правами на которого владеет стамбульский «Галатасарай», может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Согласно данным Sporx, на 28-летнего исполнителя претендуют два топ-клуба. Речь идет о петербургском «Зените» и московском ЦСКА.

Срок действующего контракта Абдулкерима с «Галатасараем» рассчитан до середины 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 5,5 миллиона евро. Центральный защитник выступает за команду с июля прошлого года.

В нынешнем сезоне Бардакчи принял участие в 25 матчах за стамбульский коллектив, отметившись двумя забитыми мячами и двумя ассистами.