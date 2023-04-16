Дзюба - в старте «Локомотива» на матч с «Оренбургом»

Программа матчей 23-го тура Российской премьер-лиги продолжится поединком между «Оренбургом» и московским «Локомотивом». Тренерские штабы соперников определились со стартовыми составами на поединок.

«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Гойкович, Стаматов, Перес, Эктов, Марин, Вера, Флорентин, Обухов, Воробьёв.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Погостнов, Митай, Баринов, Карпукас, Глушенков, Камано, Дзюба.

Начало матча запланировано в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка пройдет на Liveresult.ru.

Хозяева занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а гости находятся на десятой строчке.