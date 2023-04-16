Бальде ответил, уйдёт ли из «Спартака»

Форвард московского «Спартака» Кейта Бальде высказался об информации о том, что он может покинуть «красно-белых» после завершения сезона-2022/2023.

«Говорят, что я могу уехать летом? Не верьте. Мне нравится в «Спартаке», я уважаю этот клуб. Мне нравится Россия, Москва и люди вокруг, в команде у нас отличная атмосфера. Всё в порядке», - передает слова нападающего Metaratings.ru.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 28-летний нападающий принял участие в пяти матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

После 23 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 45 очков и занимает третье место.