«Оренбург» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3

В 23-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Оренбург» и «Локомотив».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Оренбург - Локомотив Москва
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Протокол игры
|11'Глушенков Максим (0:1)
|26'Тикнизян Наир (0:2)
|30'Глушенков Максим (0:3)
Сысуев Николай•Стаматов Матео•Сиваков Михаил•Гойкович Ренато•Эктов Александр•Флорентин Сесар Габриэль•Перес Матиас•Вера Лукас Габриэль•Обухов Владимир•Марин Джимми• 4'Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Магкеев Станислав•Погостнов Егор•Тикнизян Наир•Камано Франсуа•Карпукас Артём•Глушенков Максим•Баринов Дмитрий•Митай Марио•Дзюба Артём
16 апреля. Стадион "Газовик".
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