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«Оренбург» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3

16 Апреля 2023 • 13:30 Комментировать (3)
Оренбург
0:3
Локомотив Москва
1 9.50 X 6.70 2 1.25
1-й тайм

В 23-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Оренбург» и «Локомотив».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Оренбург0:3Локомотив Москва
 11'Глушенков Максим (0:1)
 26'Тикнизян Наир (0:2)
 30'Глушенков Максим (0:3)
Сысуев НиколайСтаматов МатеоСиваков МихаилГойкович РенатоЭктов АлександрФлорентин Сесар ГабриэльПерес МатиасВера Лукас ГабриэльОбухов ВладимирМарин Джимми  4'Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
Запасные: Ковалёв ЮрийГошев ЕвгенийТитков НиколайКеняйкин АлексейКапленко КириллМалых АндрейПолуяхтов ВладимирОганесян СтепанАюпов ТимурПеченин КириллКапустянский Данил
Лантратов ИльяНенахов МаксимМагкеев СтаниславПогостнов ЕгорТикнизян НаирКамано ФрансуаКарпукас АртёмГлушенков МаксимБаринов ДмитрийМитай МариоДзюба Артём
Запасные: Миранчук АнтонКуликов ДаниилИзидор ВильсонСмольников ИгорьМарадишвили КонстантинМитров ТимофейРаков ВадимИгнатьев ИванЩетинин МихаилЖивоглядов ДмитрийХудяков Даниил
16 апреля. Стадион "Газовик".
Текстовая трансляция 
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Евро-Футбол.Ру,
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ОРЕНБУРГ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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Комментарии (3)
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TEREX
16 Апреля 2023 в 14:05
ну чё..давайти завирнити ф пуховыя платки маскавский паравос и атпрафти иво на запасный путю..))
ингерман
16 Апреля 2023 в 14:35
ай бро чой-та платков накрыць паравоз сёдни не хватаець.. ента токма зенит в пол-наги можец дризину пад аткос пустить.. А-ха-ха-ха! )))
ингерман
16 Апреля 2023 в 13:35
ай упыред пухавиковыя! )))
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37 мин
Оренбург Оренбург
Локомотив Москва Локомотив Москва
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