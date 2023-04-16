Классен: «Второй и третий пенальти - чистые, не должно быть вопросов»

Защитник московского «Спартака» Леон Классен высказался о пенальти, которые были назначены во вчерашнем поединке против «Торпедо». Дерби завершилось минимальной победой «красно-белых» со счетом 2:1.

«Первый пенальти я не видел вообще. Второй и третий было сразу видно, что чистые пенальти. Тут не должно быть вопросов. Со скамейки тоже переживали. Расстроились, что не забили», - передает слова легионера «Спорт-Экспресс».

После 23 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 45 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Следующий матч «красно-белые» проведут в Кубке страны против «Акрона».