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Пономарёв дал прогноз на матч «Ростов» - «Зенит»

16 Апреля 2023 • 11:52 Комментировать

В центральном матче 23-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» сыграет против «Ростова». Своим мнением по этому поединку поделился ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв.

«Сегодня играют две лидирующие команды, но это не совсем чемпионский матч. «Ростов» улетит дальше второго места. Насчет матча, думаю, что победу одержат все-таки игроки «Зенита», - передает слова Пономарёва Betonmobile.ru.

Поединок между «Ростовом» и «Зенитом» пройдет сегодня, 16 апреля, на стадионе в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Пономарёв
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