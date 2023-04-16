Бышовец: «Матч с «Оренбургом» будет испытанием для «Локомотива»

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался в преддверии мачта 23-го тура РПЛ «Оренбург» — «Локомотив».

«Матч с «Оренбургом» будет испытанием для «Локомотива». «Оренбург» — хорошо организованная команда. «Локомотиву» придется решать трудности, связанные с переходом из обороны в атаку и обратно», — приводит слова Бышовца «Чемпионат».

Специалист добавил, что в Оренбурге искусственный газон, на котором у футболистов появляются проблемы с обработкой мяча и его контролем, к такому непросто привыкнуть.

Матч 23-го тура РПЛ «Оренбург» - «Локомотив» состоится сегодня, 16 апреля, начало игры запланировано на 14:00 по мск.