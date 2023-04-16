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Бышовец: «Матч с «Оренбургом» будет испытанием для «Локомотива»

16 Апреля 2023 • 11:36 Комментировать
Оренбург
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Локомотив Москва
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Через 1 ч. 4 мин.

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался в преддверии мачта 23-го тура РПЛ «Оренбург» — «Локомотив».

«Матч с «Оренбургом» будет испытанием для «Локомотива». «Оренбург» — хорошо организованная команда. «Локомотиву» придется решать трудности, связанные с переходом из обороны в атаку и обратно», — приводит слова Бышовца «Чемпионат».

Специалист добавил, что в Оренбурге искусственный газон, на котором у футболистов появляются проблемы с обработкой мяча и его контролем, к такому непросто привыкнуть.  

Матч 23-го тура РПЛ «Оренбург» - «Локомотив» состоится сегодня, 16 апреля, начало игры запланировано на 14:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Анатолий Бышовец Оренбург
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ОРЕНБУРГ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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