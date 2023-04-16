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Экс-игрок «Спартака» Мор дал прогноз на матч «Ростов» - «Зенит»

16 Апреля 2023 • 11:19 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о предстоящем поединке между «Ростовом» и петербургским «Зенитом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Зенит» захочет победить, причем крупно. Мне кажется, у гостей это получится. «Зенит» набирает форму. Поле хорошее, ничто не помешает «Зениту» показать хорошую игру. Возьму Ф2 (-1,5)», - цитирует Эдуарда «РБ Спорт».

Матч между «Ростовом» и «Зенитом» состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Эдуард Мор
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