В «Динамо» заявили, что за Шиманьски стоит очередь в Европе

Дмитрий Гафин, который является членом совета директоров московского «Динамо», дал комментарий по будущему полузащитника команды Себастиана Шиманьски, выступающего за роттердамский «Фейеноорд».

«У «Фейеноорда» есть право выкупа. Если они им не воспользуются, с учетом того, как Шиманьски играет, за ним стоит очередь из зарубежных клубов. На европейском рынке он будет одним из самых востребованных игроков», - приводятся слова Гафина на страницах «РБ Спорта».

В нынешнем сезоне Шиманьски принял участие в 33 поединках за роттердамский коллектив, в которых отметился восемью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.