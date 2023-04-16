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В «Динамо» заявили, что за Шиманьски стоит очередь в Европе

16 Апреля 2023 • 10:58 Комментировать

Дмитрий Гафин, который является членом совета директоров московского «Динамо», дал комментарий по будущему полузащитника команды Себастиана Шиманьски, выступающего за роттердамский «Фейеноорд».

«У «Фейеноорда» есть право выкупа. Если они им не воспользуются, с учетом того, как Шиманьски играет, за ним стоит очередь из зарубежных клубов. На европейском рынке он будет одним из самых востребованных игроков», - приводятся слова Гафина на страницах «РБ Спорта».

В нынешнем сезоне Шиманьски принял участие в 33 поединках за роттердамский коллектив, в которых отметился восемью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Себастиан Шиманьски
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