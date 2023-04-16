Кечинов: «Из «Спартака» нет смысла переходить в другой российский клуб»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что футболистам «красно-белых» нет смысла переходить в другие российские команды.

«Какого футболиста «Спартаку» надо сохранить? Надо смотреть, когда будут предложения. Кто сейчас куда уедет? В Европу - вряд ли. В другой российский клуб переходить из «Спартака» смысла нет», - приводит слова Кечинова Legalbet.

В последнем поединке «Спартак» отпраздновал минимальную победу над «Торпедо» со счетом 2:1. После 23 туров Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля набрали 42 балла и занимают третье место в турнирной таблице.