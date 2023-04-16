Бородюк назвал 4 клуба, которые будут бороться за выживание в РПЛ

Экс-наставник московского «Торпедо» Александр Бородюк поделился мнением о борьбе за выживание в Российской премьер-лиге.

«Торпедо», «Факел», «Пари НН», «Химки» между этими командами будет борьба. «Торпедо» будет до конца биться для того, чтобы остаться в РПЛ», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

В настоящий момент «Торпедо» замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги с 13 баллами после 23 туров. Накануне «автозаводцы» уступили «Спартаку» со счетом 1:2.

Предпоследним идут подмосковные «Химки» (14), далее располагаются воронежский «Факел» (17) и «Пари НН» (19).