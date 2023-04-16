Даса: «Пари НН» — это дисциплинированная команда, я рад, что мы смогли победить»

Защитник «Динамо» Эли Даса поделился впечатлениями после победы над «Пари НН». Матч 23-го тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 3:1 в пользу «бело-голубых».

«Матч с «Пари НН» получился тяжелым. Соперник играл очень энергично — это дисциплинированная команда. Я рад, что мы смогли победить! Было нелегко, но мы заработали три очка», — заявил Даса «Чемпионату».

В сезоне-2022/23 защитник провел 23 матча во всех турнирах и стал автором одной голевой передачи.

«Динамо» идет на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 39 набранных очков за 23 игры. Следующим соперником «бело-голубых» станет «Зенит».