Бубнов: «Спартак» мог забить 6-8 мячей «Торпедо»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о результате поединка против «Торпедо» (2:1) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Красно-белые» забили дважды, но должны были забивать больше. Если судить по моментам, счёт не соответствует характеру игры. Если бы «Спартак» реализовал все шансы, то забил бы 6-8 мячей», - приводит слова Александра Sportbox.

«Спартак» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле примут «Краснодар». Игра пройдет 24 апреля.