Хаджи: «Спартак» должен был побеждать с гораздо более крупным счётом»

Бывший менеджер столичного «Спартака» Александр Хаджи высказался о победе команды Гильермо Абаскаля над «Торпедо» (2:1) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Спартак» наконец-то порадовал болельщиков. Он должен был побеждать с гораздо более крупным счётом. «Торпедо» хоть и идёт на последнем месте, но дерби есть дерби», - приводит слова Хаджи издание «Чемпионат».

По итогам 23 туров чемпионата России «Спартак» набрал 45 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Что касается «Торпедо», то «автозаводцы» с 13 очками располагаются на последнем месте.