Денисов: «Победа над «Торпедо» - подарок Абаскалю»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о победе над столичным «Торпедо» в поединке 23-го тура Российской премьер-лиги. Дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу «народной команды».

«Поздравили Абаскаля командой. Победа - подарок ему? Думаю, ему бы больше понравилось, если бы не пропустили и закончили матч более уверенно. Но в целом, это хороший подарок для него», - приводятся слова Денисова на страницах «Спорт-Экспресса».

После этой победы «Спартак» с 45 набранными баллами занимает третье место в турнирной таблице.

Напомним, что несколько дней назад Абаскалю исполнилось 34 года.