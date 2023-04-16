Радимов: «Победа над «Ростовом» будет золотым шагом «Зенита»

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о поединке против «Ростова» в рамках 23-го тура Премьер-лиги.

«Зенит» приучил к тому, что считает очки в конце сезона. 12 очков - это огромный отрыв. И победа над «Ростовом» будет золотым шагом. Это для них финальный матч чемпионата», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

Поединок состоится в Ростове-на-Дону сегодня, 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этой встречей «Зенит» опережает «Ростов», который идет на втором месте, на девять баллов.