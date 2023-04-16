Оренбург - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Середняки Премьер-лиги, «Оренбург» и «Локомотив», наверняка подарят сегодня интригующий матч в рамках 23-го тура. Команда Марцела Лички шикарно играет на искусственном поле домашнего стадиона. В гости приедет самая стабильная команда стартовых четырех туров 2023 года, «Локомотив», который уступил только «Зениту».

С 14:00 показ игры на «Матч Премьер» и Arena Sport 5 Serbia. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.