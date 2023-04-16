Клотет: «Не променяю «Торпедо» на «Спартак»

Наставник московского «Торпедо» Жозеп Клотет ответил на вопрос о возможной работе в другом столичном клубе – «Спартаке». В матче 23-го тура чемпионата России «автозаводцы» уступили «красно-белым» со счетом 1:2.

«Спартак» имеет дорогой состав - у них есть игрок, который выступал в Серии А. У них больше денег и выше класс. Но наша сила в единстве игроков. Я не променяю «Торпедо» на «Спартак»!» - передает слова испанского специалиста издание «Чемпионат».

После 23 туров Российской премьер-лиги «Торпедо» набрало 13 баллов и замыкает турнирную таблицу. «Спартак», в свою очередь, с 45 очками располагается на третьей строчке.