Карпину нужно уходить

Команда-открытие нынешнего сезона в РПЛ «Ростов» демонстрирует свой лучший результат за последние десятилетия во многом не благодаря, а вопреки. В настоящий момент коллектив прыгает выше головы.

Цена и качество

Сегодня по соотношению стоимости состава и демонстрируемого результата «Ростов» вне конкуренции. В команде Валерия Карпина целая россыпь молодых футболистов. Капитану Данилу Глебову, как и штатному исполнителю стандартных положений Даниилу Уткину, 23 года. Остальным соответственно и того меньше. Неслучайно порой оборона даёт сбой и делает элементарные ошибки, причём не только на «Ростов Арене». В последнем контрольном матче с Ираком, особенно по итогам первого тайма, экспериментальный состав сборной России, в который вошли ростовчане, подвергся заслуженной критике. Опыта, конечно, не хватает. Особенно когда игру под микроскопом рассматривают как специалисты, так и рядовые «диванные» болельщики.

Российский «Ростов»

Легионеров в «Ростове» как таковых фактически нет. Старожил Байрамян защищает цвета сборной Армении и считается легионером только отчасти. То есть игрок зарубежной сборной, который в чемпионате России не считается иностранцем в полной мере, впрочем, как и 20-летний Александр Селява из соседней Белоруссии. Других легионеров, как, скажем, в матче с «Оренбургом», у ростовчан и вовсе не было.

Чаще едем, чем летаем

Уже более года как миллионный Ростов-на-Дону обходится без своей воздушной гавани. Аэропорт, как и многие другие на западе России, находится в вынужденном простое. «Ростову», как и «Краснодару», из-за сложной логистики приходится тратить значительно больше времени и сил, чем другим коллективам РПЛ, на поездки по железной дороге.

Карпин не сдерживается

Главный тренер «Ростова» и по совместительству наставник национальной сборной России за словом в карман не полезет. Но порой сгоряча Валерий Георгиевич может наговорить столько и такое, что защищаться и оправдываться приходится не только представителям пресс-службы клуба с берегов Дона. Высказывание о размерах и качестве газона на стадионе в Ростошах, где квартируется другой клуб – открытие РПЛ – ФК «Оренбург», стали настоящей притчей во языцех. С 2016 года «Оренбург» проводит свой четвёртый сезон в РПЛ. Допущенный с 2003 года для проведения игр во втором дивизионе, стадион «Газовик» первоначально вмещал три тысячи. Пережил две полномасштабные реконструкции, поэтапно увеличивая вместимость до 7,5 тысячи, а в 2022 году до полновесных десяти. К раздевалкам, подтрибунным помещениям, освещению и т.п. претензий и ранее не было. К тому же «Оренбург», по сути, единственный клуб в РПЛ, который лишали права выступать в РПЛ именно из-за стадиона. Конечно, руководству оренбуржцев, которое столько вложило в свое детище, сегодня, мягко говоря, неприятно слышать в свой адрес то, что наговорил 10 апреля экс-спартаковец. И это не первый случай. Вспомним, как тремя неделями ранее обсуждали, кто держится за своё место и реакцию властей предержащих на это. Можно представить, что мы услышим, когда «Ростов» после взлёта вполне прогнозируемо опустится.

На родине Понедельника будут ждать продолжения банкета

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В областном центре, конечно же, будут ждать дальнейшего прогресса. Но без дополнительных вложений это вряд ли будет возможно. Пусть даже и в городе с такими футбольными традициями, какие есть в родном граде первого чемпиона Европы 1960 года Виктора Понедельника. Нынешний «Ростов» достиг своего максимума. Образно выражаясь, для того, чтобы «собирать автомобили иного качества, необходима модернизация всего конвейера».

Константин Лицин