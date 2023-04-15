Форвард Артём Дзюба хорошо показывает себя в «Локомотиве», однако далеко не факт, что стороны подпишут новый контракт по завершению сезона. Если летом 34-летний Дзюба покинет «Локомотив», то московский клуб постарается подписать Владимира Писарского. Именно форварда «Крыльев Советов» «железнодорожники» определили как главного кандидата на замену Дзюбе. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В чемпионате России сезона 2022/2023 Владимир Писарский забил 14 голов. Все эти голы форвард забил в составе «Оренбурга» - за «Крылья Советов», куда он перебрался зимой, Писарский в РПЛ пока не забивал.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 27-летнего Писарского в 2,5 миллиона евро.