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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» нашёл замену Дзюбе эксклюзив

15 Апреля 2023 • 23:51 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
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Через 12 ч. 55 мин.

Форвард Артём Дзюба хорошо показывает себя в «Локомотиве», однако далеко не факт, что стороны подпишут новый контракт по завершению сезона. Если летом 34-летний Дзюба покинет «Локомотив», то московский клуб постарается подписать Владимира Писарского. Именно форварда «Крыльев Советов» «железнодорожники» определили как главного кандидата на замену Дзюбе. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В чемпионате России сезона 2022/2023 Владимир Писарский забил 14 голов. Все эти голы форвард забил в составе «Оренбурга» - за «Крылья Советов», куда он перебрался зимой, Писарский в РПЛ пока не забивал.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 27-летнего Писарского в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Артём Дзюба трансферы футбола - лето 2023 Владимир Писарский
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ОРЕНБУРГ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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