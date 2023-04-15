Билялетдинов не понимает, почему попал под украинские санкции

Известный в прошлом российский футболист Динияр Билялетдинов не понимает, почему он попал под украинские санкции.

Как известно, Билялетдинов попал в список спортсменов – граждан России, оказавшихся в санкционном списке, подписанном президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Вообще без понятия, почему я туда попал. В принципе не очень интересно. Повлияет ли это на моё мировоззрение? Нет, а что менять? У меня уже зрелый возраст. Непонятно, почему я там оказался вообще, но мне всё равно», - сказал Билялетдинов, чьи слова приводит ТАСС.

Добавим, что Динияр Билялетдинов по ходу своей футбольной карьеры поиграл в Англии. Там футболист защищал цвета «Эвертона».