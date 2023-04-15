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Петрушин: «Замены Йокановича сыграли ключевую роль в матче с «Пари НН» эксклюзив

15 Апреля 2023 • 19:06 Комментировать (1)
Динамо Москва
3:1
Пари НН
окончен

Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу победы над «Пари НН».

- Как восприняли результат матча с «Пари НН»?

- Игра получилась двоякая. Мы увидели не очень хороший первый тайм. После пропущенного мяча прибавили. Забили три, и это идет в копилку «Динамо».

- Почему игра «Динамо» снова получилась такой натужной, особенно в первом тайме?

- Команда пока не может преодолевать эшелонированную оборону. К тому же не хватает пространства, поэтому нет скорости, чтобы использовать сильные качества футболистов, того же Тюкавина. Плюс команда допускает много брака в передачах. Это сказывается на игре.

- Йоканович после матча посетовал, что игра у «Динамо» была медлительная. Вы согласны с таким мнением?

- Не знаю, с чем это связано. Игра со «Спартаком» была эмоциональная, и, видимо, это подкосило. Причем вели в один мяч, и последние десять минут команда полностью провалилась. Да, «Спартак» забил спорный пенальти, и это, возможно, сказалось на команде. Не все хорошо с обороной у «Динамо». Вот когда ребята добавляют скорости, играют более расковано и спокойно. Ига совершенно по-другому смотрится. Особенно, когда произвели замены в матче с «Пари НН», мы увидели немного другую картину.

- То есть, замены Йокановича сработали.

- Да-да. Они сыграли ключевую роль - добавили скорости в игре. Правда команда стала играть немного авантюрно, когда на поле появились четыре нападающих. Но самое главное – появилась острота. Скорость сегодня играет очень важную роль.

- Сергей Юран посетовал на то, что его команда потеряла в конце концентрацию. Насколько данный фактор был весом?

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- Соперник играет настолько, насколько ему позволяют играть. Когда «Динамо» стало не позволять играть в свой футбол, произошла потеря концентрации, которая привела к тому, что команда начала ошибаться. И чем больше она ошибалась, тем больше шансов было ей забить. «Динамо» во втором тайме прекрасно этим воспользовалось.

- Был ли пенальти у «Пари НН»? Мяч попал в руку после того, как попал в ногу Скопинцева.

- Я был на стадионе, повтора не видел. Но если арбитр посмотрел видеоповтор и указал на точку, значит, он уверен, что был пенальти.

- Какой видите судьбу «Пари НН»? Сохранит ли команда прописку?

- Юран сказал, что они не вылетят. Первые два матча были неудачными. Я не знаю их календарь: с кем играть, и соотношение дом-выезд. Поэтому мне сложно судить. А если говорить об игре «Пари НН», любой тренер, приходя в команду, начинает ее перестраивать под свое видение. В матче с «Динамо» в стартовом составе не вышел Глушаков. Хотя это опытный футболист, цементирующий.

- «Динамо» в следующем туре поедет в гости к «Зениту». Каковы перспективы москвичей в этом матче?

- В свое время «Динамо» постоянно обыгрывало «Зенит». Сейчас ясно, что «Зенит» другой. Но я надеюсь, динамовцы соберутся, как в игре на Кубок и сыграют так, как могут. На таких соперниках всегда и проверяется команда. Надеюсь, москвичи дадут бой и сыграют успешно. Все будет зависеть от настроя ребят. Тем более после матча, в котором, проигрывая, динамовцы сумели забить три мяча. Надеюсь, это позволит выйти на игру уверенными в себе. Потому что по первым минутам в первом тайме было видно, что команда не в своей тарелке. А когда забили, раскрепостились. Плюс удачные замены произошли.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Петрушин Пари НН
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efils
15 Апреля 2023 в 19:48
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