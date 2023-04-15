Габулов высказался об игре «Динамо» в матче против «Пари НН»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался об игре столичного «Динамо» над «Пари НН» (3:1) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

Экс-игрок отметил, что в последнее время игра московского клуба оставляет двоякое впечатление, однако команда хорошо проявила себя в матче против команды из Нижнего Новгорода и смогла переломить ход и одержать волевую победу.

«Эта победа должна придать московскому клубу больше уверенности в собственных силах. Может быть, именно с этого матча начнётся победная серия», - приводит слова Габулова «Чемпионат».

«Динамо» с 39 очками в активе располагается на пятой строчке в турнирной таблице.