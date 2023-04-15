«Сейчас наш футбол далёк от идеала» — игрок «Динамо» Даса

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался после волевой победы над «Пари НН» (3:1) в рамках 23-го тура чемпионата России.

«В прошлой игре мы взяли одно очко, а сегодня — целых три. Шаг за шагом мы двигаемся дальше. Да, сейчас наш футбол далек от идеала, нам надо улучшить свои многие компоненты, но главный итог — это победа», — приводит слова Дасы Sport24. Футболист добавил, что уже с нетерпением ждет следующей игры.

В сезоне-2022/23 Даса провел 23 матча во всех турниров и отдал один голевой пас.

На данный момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 39 очков.