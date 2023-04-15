Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в текущем сезоне.

- Чего не хватает отечественному футболу?

- В целом футбол стал более мобильным, появилась больше борьбы на поле. Чем российский футбол отличается от европейского или бразильского? Футбол - это игра. От игры надо получать удовольствие, а многие наши футболисты на поле именно работают, а тренер требует от них самоотдачи. Раньше у нас была связка Юрия Гаврилова и Георгия Ярцева. Гаврилов объявлял шах, а Ярцев ставил мат. Таких игроков хотелось бы видеть в нашем спорте. Я уж не говорю о Стрельцове. От российского футбола мне хочется видеть больше импровизации.

- Кто-то из молодых спортсменов показывает красивую игру?

- Сейчас появились Пиняев и Глушенков. Как только они стали брать игру на себя и нестандартно выступать, сразу все болельщики стали им аплодировать, а журналисты - возносить. К сожалению Захарян чуть-чуть подскис. Я думаю, он вернётся на прежний уровень, но Захарян сейчас и Захарян полгода назад - два разных футболиста.

- А из команд кто показывает красивый стиль?

- Вспомните, мы недавно все любовались московским «Динамо» и его стилем игры. Если «Динамо» придать уверенности, которую Федотов придал ЦСКА, команда станет реальным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство на будущий год.

Роберт Иванов