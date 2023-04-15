Форвард «Динамо» Тюкавин высказался о победе над «Пари НН»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о победе в матче 23-го тура Российской премьер-лиги над футбольным клубом «Пари НН».

Форвард отметил, что очень тяжело играть, когда соперник обороняется в десять человек, но во втором тайме произошли определённые кадровые изменения, которые принесли свои плоды.

«Все ребята, которые вышли сегодня замену, очень нам помогли — спасибо им большое!», - заявил Тюкавин журналистам после матча.

«Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков. Впереди столичный клуб ждёт выезд в Санкт-Петербург.