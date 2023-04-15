Йоканович высказался о победе над «Пари НН»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о победе столичного клуба над «Пари НН» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

Сербский специалист заявил, что должен отметить камбек, ведь команда проявила характер и добилась волевой победы.

«Нам нужно улучшать много моментов в нашей игре. Сегодня этих действий нам хватило для победы, но обычно такие матчи не заканчиваются должным образом», - приводит слова Йокановича «Чемпионат».

Напомним, что «бело-голубые» одержали волевую победу со счётом 3:1 и на данный момент имеют 39 очков в своём активе.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет против «Зенита».