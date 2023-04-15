Билялетдинов отреагировал на санкции Украины

Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов оказался в списке лиц, в отношении которых президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции. Сам Билялетдинов дал комментарий на этот счёт.

«Фиолетово максимально. Не интересуюсь этим», - сказал Билялетдинов, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Как мы уже рассказывали, под украинские санкции попал и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. Срок санкций – 50 лет.

Динияр Билялетдинов по ходу своей футбольной карьеры поиграл не только в России, но и в Англии. На Туманном Альбионе Билялетдинов выступал за «Эвертон».