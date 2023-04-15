ЦСКА не обращался насчёт выкупа Мойзеса – агент

Агент Гильерме Миранда, который работает с защитником ЦСКА Мойзесом, дал комментарий по поводу будущего футболиста.

Напомним, что Мойзес выступает за ЦСКА в аренде – права на 28-летнего футболиста принадлежат «Интернасьоналу».

«ЦСКА пока не обращался по поводу выкупа Мойзеса. Игрок очень хочет остаться, ему нравится в клубе, но нужно дождаться решения», - сказал Миранда, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Мойзес провёл за ЦСКА 27 матчей, в которых записал на свой счёт один гол.

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