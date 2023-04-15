Бывший футбольный судья Сергей Лапочкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о работе главного арбитра Артёма Чистякова на матче 23-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Пари НН».

- Арбитр верно назначил пенальти в ворота «Динамо» на 67-й минуте матча и в ворота «Пари НН» в дополнительное время?

- Оба пенальти назначены верно. В первом случае Дмитрий Скопинцев не сыграл в мяч. Произошёл рикошет в руку, которая увеличивала объём тела, поэтому пенальти назначен абсолютно верно.

В моменте с назначением пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» Константин Тюкавин успел сыграть в мяч, а защитник сзади по неосторожности ударил его по ноге, так что одиннадцатиметровый тоже назначен верно.

К сожалению, в первом моменте понадобилась помощь ВАР, судья сам не увидел момент нарушения. Оба решения верные.