Гендиректор «Динамо» прокомментировал слухи о Тюкавине и «Зените»

Павел Пивоваров, занимающий должность генерального директора «Динамо», дал комментарий по поводу слухов об интересе «Зенита» к Константину Тюкавину.

«К нам «Зенит» по поводу Тюкавина не обращался. Про контакты «Зенита» с агентом Кости у нас тоже нет информации», - слова Пивоварова на своих страницах приводит sport24.

20-летний Константин Тюкавин оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 7 миллионов евро.

Напомним, что «Динамо» в субботу добилось волевой победы над «Пари НН» в домашнем матче чемпионата России – 3:1. Прямо сейчас московская команда занимает пятое место в таблице Премьер-лиги.