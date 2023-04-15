Смолов нагнал по голам в РПЛ наставника «Зенита»

В субботнем матче 23-го тура российского чемпионата РПЛ московское «Динамо» обыграло «Пари НН» - все мячи в этом матче были забиты после перерыва.

Точку с «точки», простите за каламбур, поставил Федор Смолов, который забил свой 102-й гол в истории выступлений в высшей лиге российского футбола, сравнявшись по этому показателю не с кем иным, как с Сергеем Семаком. Оба теперь делят седьмую строчку в списке самых результативных нападающих в истории российского чемпионата.

Интересно, что в следующем туре «Динамо» сыграет как раз с клубом Семака - питерским «Зенитом». Это случится в следующую субботу.