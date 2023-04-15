«Пари НН» установил клубный антирекорд

Во встрече двадцать третьего тура российского чемпионата РПЛ «Пари НН» неудачно съездил в Москву, потерпев там поражение от московского «Динамо». Оно стало для нижегородского клуба с богатой историей выступлений в высшей лиге российского футбола уже шестым кряду - и это стало новым клубным антирекордом в рамках чемпионата России.

Фактически, команда проиграла все матчи после возобновления чемпионата, а последние очки она заработала 11 ноября прошлого года, то есть уже скоро как полгода тому назад. В следующем матче чемпионата нижегородцы примут дома самарские «Крылья Советов».