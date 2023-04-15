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Алексей Сафонов прокомментировал победу «Динамо» над «Пари НН»

15 Апреля 2023 • 16:23 Комментировать
Динамо Москва
3:1
Пари НН
окончен

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался после победы «Динамо» над «Пари НН» в матче 23-го тура чемпионата России. «Бело-голубые» одержали волевую победу со счетом 3:1.

«В принципе и те, и другие не играли. Важнее очки. Тюкавин отдал голевую передачу и заработал пенальти. Сегодня неяркая игра. Иногда такие игры встряхивают», — приводит слова Сафонова Rusfootball.

Благодаря победе «Динамо» поднялось на пятую строчку в турнирной таблице, набрав 39 очков и обогнав «Ахмат». Однако стоит отметить, что у грозненской команды есть матч в запасе. «Пари НН» располагается на 13-й строчке, имея в своем активе 19 баллов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин Пари НН
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